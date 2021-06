Hoe bromvliegen het mysterie rond sterfdatum Jürgen Conings moeten oplossen

Weyts trekt 15 miljoen euro uit in strijd tegen leerachter­stand: leraren­plat­form in basisonder­wijs verlengd voor drie schoolja­ren

18:12 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts verlengt de werking van het lerarenplatform in het basisonderwijs voor drie volledige schooljaren. Hij trekt daarvoor 15 miljoen euro uit. Zo kunnen er in de komende jaren telkens 1.600 voltijdse krachten ingezet worden om vervangingsopdrachten uit te voeren of om andere pedagogische taken op te nemen. Dat heeft de N-VA-minister gezegd tijdens een digitaal infomoment voor directeurs uit het basisonderwijs.