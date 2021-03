Hoe beleeft u cultuur tijdens corona? Neem deel aan de studie

Centraal systeem voor reserve­lijs­ten vaccinatie­cen­tra “pas klaar midden april”, te laat voor de 65-plus­sers

25 maart Het centrale systeem waarbij 65-plussers zichzelf kunnen inschrijven op een reservelijst om zich te laten vaccineren als er een overschot is in hun vaccinatiecentrum, is allicht pas half april volledig klaar. Dat hebben de coördinatoren van de centra gisteren te horen gekregen. In tussentijd werken de centra met eigen systemen en lijsten en blijven er jongere inwoners prioriteit krijgen, ondanks de dwingende oproep van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) om éérst alle 65-plussers aan de beurt te laten.