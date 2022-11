Hoe belandde Alexia Bertrand, rijzende ster binnen MR, bij Open Vld? “Beste vrouw op de beste plaats"

Met de benoeming van Alexia Bertrand tot staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, plukt Open Vld één van de rijzende sterren van zusterpartij MR weg. Bertrand werd in 2019 voor het eerst verkozen als volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement en schopte het er meteen tot fractieleidster, een rol waarbinnen ze naam begon te maken.

Bertrand is tweetalig. Ze werd op 30 mei 1979 geboren in Wilrijk en is de dochter van Luc Bertrand, voorzitter van de holding Ackermans & van Haaren, een klinkende naam in de zakenwereld. Ze studeerde rechten aan de Université Catholique de Louvain en aan de Harvard Law School, en ging aan de slag bij internationale advocatenbureaus.

Haar eerste stappen in de politiek zette ze in 2012. Bertrand werd eerst adviseur op het kabinet van vicepremier Didier Reynders (MR) om drie jaar later kabinetschef te worden. Nog in 2012 stond ze voor het eerst op een kieslijst, namelijk die van voormalig burgemeester Willem Draps in Sint-Pieters-Woluwe. Bij de lokale verkiezingen van 2018 trok ze zelf een gemeenschappelijke lijst "Open MR". Ondanks 3.187 voorkeurstemmen belandde de partij opnieuw in de oppositie.

Oude wonden en nieuwe kansen

Sinds ze in het Brussels parlement zetelt - de MR zit er in de oppositie - haalde Bertrand een paar keer de studio's van Vlaamse duidingsprogramma's. Haar naam viel ook als mogelijke opvolgster van Sophie Wilmès, die vanwege de ziekte van haar echtgenoot vorige zomer een stap opzij zette als minister van Buitenlandse Zaken. Dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez toen koos voor journaliste Hadja Lahbib was volgens een ingewijde hard aangekomen bij Bertrand.

Enkele maanden later maakt ze dan toch de sprong naar de federale regering. Niet voor de MR, maar voor de Vlaamse liberalen van Open Vld. En zonder voordien voorzitter Bouchez op de hoogte te brengen. "Ik heb de vraag vandaag gekregen. En wanneer je deze vraag krijgt, dan heb je geen uren om na te denken", legde ze vrijdag uit op een persconferentie. Bertrand zegt dat ze heeft geprobeerd om Bouchez aan de lijn te krijgen om hem van haar beslissing op de hoogte te brengen, maar "we zijn er niet in geslaagd elkaar te spreken".

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is alvast enthousiast over de nieuwe aanwinst (zie video hieronder). “Ze is de beste vrouw op de beste plaats. Ze heeft goede contacten in het zuiden van het land, ze kent onze partij goed, ze wordt gerespecteerd en heeft kilometers op de teller.”