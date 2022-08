Hocus pocus pats! Beste goochelaar ter wereld is Belg Laurent Piron (28)

Piron maakte zijn overwinning op Instagram bekend. “We hebben gewonnen! Ik kan het nu eigenlijk nog niet geloven, maar het is aan het gebeuren...” Op de foto die hij deelde, houdt onze landgenoot zijn Grand Prix of beker in de lucht.

De 28-jarige magiër, die opgroeide in de Luikse gemeente Aubel, won met zijn act vorig jaar ook het EK Goochelen in Spanje. Aan RTL Info vertelde hij toen hierover: “Het was best ongelofelijk. In nieuwe magie kijken we echt anders naar onszelf. We evolueren in een universum dat magisch is en magie wordt een taal, een uitdrukkingsmiddel.”