HLN viert verjaardag met nieuw boek dat geschiedenis via iconische krantenpagina’s vertelt: “Al 135 jaar de hartslag van Vlaanderen”

“IJzeren tucht geen domper op de geest van Breugel en Tijl”, kopt ‘Het Laatste Nieuws’ op maandag 19 november 1973. Het is dan één dag na de allereerste autoloze zondag. De krant ziet hoe “duizenden rijkswachters en agenten” streng toekeken op het autoverbod, maar zich “stierlijk verveelden omdat de Belg nooit eerder blijk gaf van zoveel tucht”. Maar opgelucht stelt de krant ook vast dat de Belg al die strengheid die zondag niet aan zijn hart heeft laten komen. We hebben nog altijd genoten van ons weekend. Of zoals dat poëtisch in een kop van toen mocht heten: “in de geest van Breugel en Tijl”. Ook verder in het artikel valt op hoeveel minder “rechttoe rechtaan” krantentaal in die tijd was. Eén voorbeeld: “Het Merckxtuig was zondag koning op onze wegen.” Nu zouden we schrijven: “de fiets”. Diezelfde Merckx staat ook met een klein artikeltje op de voorpagina. Hij verzet zich tegen de publicatie van een foto die een Italiaanse paparazzo van hem gemaakt heeft “in zijn blote achterwerk.”