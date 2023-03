HLN twee keer genomineerd voor Belfius Persprijzen

Al bijna een jaar is de stad Bachmoet, in de provincie Donetsk in het oosten van Oekraïne, het strijdtoneel voor hevige gevechten. De Russen zetten alles op alles in de hoop de stad snel te veroveren, maar het Oekraïense verzet vecht met man en macht terug. Onze journalist Arnaud De Decker bracht eind november verslag uit over het genadeloze leven aan de frontlinie. In deel 2 van zijn reeks sprak hij met Vlaamse spoedartsen die met Artsen Zonder Grenzen in het gebied actief zijn en in het laatste deel trok hij met de dronebrigade van het Oekraïens leger mee naar de frontlinie.