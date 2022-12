HLN-reeks maakt heel wat los: minister Jo Brouns schrijft een brief aan Sasker. “Ik hoop dat iedereen uw boodschap leest”

Dat Sasker Van de Ven (27) iets heeft losgemaakt met zijn artikelenreeks over de zoektocht naar werk vanuit zijn rolstoel , staat buiten kijf. Ook Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) reageert nu - in de vorm van een brief aan Sasker. “U zet moedig en vastberaden uw schouders onder dit maatschappelijk thema, en daar wil ik u uitdrukkelijk voor bedanken.”

Er zijn momenteel zo’n 34.420 werkzoekende Vlamingen met een beperking, wees het onderzoek van Sasker Van de Ven uit. Dat zijn er al 7.000 minder dan eind 2020, met dank aan de arbeidskrapte, maar ze hebben nog altijd veel minder kans op een job dan andere werklozen. In 2004 wou de Vlaamse overheid, om het goede voorbeeld te geven, 4,5% van alle jobs in de administratie toewijzen aan mensen met een handicap. Toen dat tegen 2010 niet haalbaar bleek, is de horizon verzet naar 2015. In 2012 kromp de ambitie dan 4,5% naar 3%, te halen tegen 2020, omdat de Vlaamse regering de eerste doelstelling niet realistisch en bijgevolg niet motiverend vond.

Vandaag heeft Vlaanderen die 3% nog steeds niet gerealiseerd. Met een slakkengang raakte men afgelopen zomer aan... 2,5%. Mobiliteit en Openbare Werken waren vorig jaar rode lantaarn met 0,9% ambtenaren met een handicap. Het strategisch plan diversiteit voor deze regeerperiode vraagt een ambitieuzer doel: 4,4% tegen 2025 en daarna zelfs 11,1%, gezien de vergrijzing. Bij de administratie van de federale overheid is het nog slechter gesteld, waar maar 1,06% mensen met een handicap aan het werk zijn. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter wil daar komaf mee maken, zei ze in het interview met Sasker.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns kijkt nu in zijn brief aan Sasker ook naar andere werkgevers en ziet daar hoopvolle signalen: voor de eerste keer was in 2021 meer dan de helft van de personen met een handicap actief op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het Trendrapport 2022, een rapport van het Steunpunt Werk en het departement Werk & Sociale Economie, dat focust op de positie van kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt in 2021. Dit is de brief van de minister:

Beste Sasker,

Uw artikelenreeks in Het Laatste Nieuws deze week trok mijn aandacht.

Laat me beginnen met u te vertellen dat ik ongelofelijk veel bewondering heb voor de inspanningen die u hebt gedaan voor dit onderzoek en voor mensen met een arbeidsbeperking. Via het “MediaNXT-project” van mijn collega, minister Benjamin Dalle, loopt u stage op de HLN-redactie en zo trok u naar maar liefst 19 bedrijven, CEO’s en HR-managers, om te vragen wat ze denken over werkzoekenden met een beperking. U zet moedig en vastberaden uw schouders onder dit maatschappelijk thema, en daar wil ik u uitdrukkelijk voor bedanken. Ik hoop dan ook dat iedereen uw resultaten leest. Een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen de kans heeft op een duurzame job, dat is waar u in mij een bondgenoot kan vinden!

Als Vlaams minister van Werk en Sociale Economie ga ik vaak in dialoog met mensen die een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, zoals mensen met een arbeidsbeperking. We wisselen gedachten uit over hoe we hen beter kunnen begeleiden naar een job. Toch zijn er jammer genoeg heel wat voorbeelden van mensen die van sollicitatie naar sollicitatie gaan en overal waar ze komen, geen kansen krijgen van werkgevers.

Er zijn mensen wiens competenties simpelweg niet eens in overweging worden genomen: omdat ze in een rolstoel zitten, omdat ze sneller overprikkeld raken, omdat ze bepaalde competenties niet zo snel leren als anderen... Ik geloof enorm dat iedereen iets uniek te bieden heeft, dat elke mens een unieke combinatie van talenten bezit en dat elke mens een plaats heeft in onze samenleving waarin hij kan uitgroeien tot een expert in zijn vak. Er staan immers heel wat vacatures open en we kunnen elk talent goed gebruiken.

Er is ook hoopvol nieuws. Gisteren publiceerden we het Trendrapport 2022, een rapport over de positie van kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Daarin staat onder andere dat bijna de helft van de mensen met een arbeidsbeperking in 2021 aan de slag waren. We zien een stijging van 12% op iets meer dan 10 jaar tijd, sinds de start van de metingen in 2009 (36.7%). Sasker, als deze trend zich voortzet, kunnen we binnenkort zeggen dat de helft van alle Vlamingen met een beperking aan de slag zijn. Dat is een mijlpaal waarvan ik oprecht hoop dat we hem snel zullen bereiken.

We zetten niet enkel in op de sociale economie, ook in de reguliere economie wil ik een inclusieve arbeidsmarkt versterken. Zo gaat in 2023 het ‘individueel maatwerk’ van start. Daarmee is het mogelijk om mensen met een arbeidsbeperking tewerk te stellen als zelfstandige of als werknemer in elke onderneming in Vlaanderen. Dit wordt gestimuleerd met een loon- en begeleidingspremie voor werkgevers. En uiteraard staat ook VDAB klaar. Met onze vernieuwde werkgeversaanpak gaan we met groepen van experten naar de bedrijven zelf, en vullen we samen met hen hardnekkige knelpuntvacatures in. We stimuleren en sensibiliseren werkgevers om verder te kijken dan de ‘Witte Raaf’. Zo zetten we binnen de sectorconvenanten ook veel meer in op inclusie en diversiteit. Werkgevers moeten openstaan om nieuwe talenten te ontdekken, los van een beperking.

Beste Sasker, uw bijdrage aan dit debat is niet te onderschatten. Ik hoop dat iedereen uw boodschap leest en roep elke werkgever op om mee te werken aan een arbeidsmarkt waarin iedereen de job vindt die bij hem past, ook voor andere groepen mensen zoals mensen met een migratieachtergrond en ouderen. Ik dank u daarvoor, en in mij vindt u alvast een partner. Laten we snel afspreken om uw ervaringen met mij te delen. Ik ben enorm benieuwd naar wat u de laatste weken hebt meegemaakt.

Jo Brouns

Vlaams minister van Werk en Sociale Economie

