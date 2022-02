HLN ONDERZOEK. Zó traag reageert overheid op klachten over mishandeling in crèches: 238 dagen wachten op inspecteur

Experts streng voor Kind en Gezin na dood van baby in Mariakerke: “Er waren al klachten en toch kon crèche open blijven”

Experts pleiten voor een onafhankelijke commissie die meteen ingrijpt als er klachten binnenkomen over crèches. Na de dood van een baby in een crèche in Mariakerke, afgelopen vrijdag, kreeg Kind en Gezin - die de klachten nu onderzoekt - heel wat kritiek over zich heen. Want er waren al zeer veel klachten binnengekomen over de crèche en toch kon die gewoon open blijven.

20 februari