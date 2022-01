HLN-ONDERZOEK. Zo goed is onze zorg echt: wat kost het? Wat krijgen we ervoor? En is dat beter dan in de ons omringende landen?

Een korte passage afgelopen weekend in de krant De Tijd. “De sterfte in onze ziekenhuizen bij patiënten op intensieve zorg is één op zes. In het Verenigd Koninkrijk is dat één op drie. Dubbel zo hoog dus.” Conclusie: “De Belgische zorg is gewoon beter.” Was getekend: Bart Lambrecht, longarts aan het UZ Gent. Is onze zorg écht beter dan in de ons omringende landen. We zochten het voor u uit. Wat betalen we, wat krijgen we daarvoor en hoe efficiënt is dat.