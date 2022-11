HLN ONDERZOEK. Vorig jaar gekocht en nu in de vuilbak: Vandenbroucke laat 5,1 miljoen euro aan testmateriaal verloren gaan

Wantoestan­den in crèche Oudenaarde raken minister Crevits diep: “Slechte voorbeel­den moeten eruit”

“Wat in Oudenaarde gebeurd is, raakt me sterk”, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) over de wantoestanden in kinderdagverblijf ‘t (B)Engeltje in Oudenaarde, die deze krant en VTM Nieuws naar buiten hebben gebracht. De Dienst Opgroeien besliste vorige week om de crèche bij hoogdringendheid te sluiten. “Slechte voorbeelden moeten eruit”, aldus minister Crevits. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt intussen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt.

15 november