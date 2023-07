HLN ONDERZOEK. Twee jaar na instorting school zet Vlaamse bouwpromotor opnieuw gigaproject neer “in twijfelachtige omstandigheden”: “Hier wordt met mensenlevens gespeeld”

Ook het (klein)kind van Nathalie en Chantal raakte spoorloos vermist: “Het voelde alsof we Alizée tijdens haar verdwij­ning al aan het begraven waren”

Na meer dan 60 uur zoeken met honderden mensen is het Franse jongetje Émile (2,5) nog steeds niet gevonden. Hoe angstaanjagend moet het niet zijn voor zijn (groot)ouders? “Wij doorstonden die beproeving één nacht en de emotionele shock was al zo groot dat het voelde alsof wij ons meisje tijdens haar verdwijning begroeven”, getuigen de mama en oma van de Waalse Alizée, die in 2006 - ze was toen net geen 3 - spoorloos verdween en goddank levend teruggevonden werd. “Die ene nacht scheen ons langer dan een eeuwigheid toe.”