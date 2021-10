HLN ONDERZOEK. Terreurbeklaagden met Europese achtergrond krijgen in België lichtere straffen

Wie als terreurverdachte voor een Belgische rechter verschijnt, heet beter Jan dan Mohammed, want met een islamitisch klinkende naam word je zwaarder gestraft. Dat blijkt uit een onderzoek van meer dan vierhonderd beklaagden dat Het Laatste Nieuws heeft uitgevoerd. Is er vooringenomenheid in het spel? Zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke terreurbeklaagden? En tussen allochtone personen onderling? Een overzicht van onze conclusies.