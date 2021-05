HLN ONDERZOEK. Sjoemelen ziekenhuizen met coronacijfers? Documenten wijzen op ‘financiële optimalisatie’

Franstali­ge Belgen zijn veel minder bereid zich te laten vaccineren dan Vlamingen: wat betekent dat voor ons?

16:06 Ruim een derde (38%) van de Franstalige landgenoten weigert het coronavaccin, tegenover 20% van de Vlamingen. Stelt dat problemen voor het bereiken van de minimale vaccinatiegraad van 70%, en dreigen hierdoor de versoepelingen uit het zomerplan in het gedrang te komen? Hoe worden de twijfelaars over de streep van het vaccinatiecentrum getrokken? Is een versoepelbeleid met twee snelheden bespreekbaar? Of moet vaccinatie verplicht worden? Experten én politici geven hun visie.