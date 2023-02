HLN ONDERZOEK. Schokkende verhalen uit luxerusthuis van 3.000 euro per maand: “Verpleegkundige is verslaafd aan pillen en steelt medicatie van bewoners”

Geplaagd door schandalen en schulden: waarom toekomst van 80 woonzorg­cen­tra op de helling staat

Voor meer dan 4.000 werknemers en duizenden bejaarden die in woonzorgcentra van Orpea verblijven, breken onzekere tijden aan. De Franse groep kondigt weliswaar een toekomstplan aan, maar sluit in één klap ook tien rusthuizen in ons land. Waarom wankelt één van de grootste private spelers in de sector? En wat houdt de toekomst in voor wie bij Orpea werkt of in één van hun rusthuizen woont?