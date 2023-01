HLN ONDERZOEK. Rechters sturen kinderen naar vzw waar ze verplicht worden te spelen met ouder die hen mishandelde: “Dochter liep daar trauma op”

Record aantal buitenland­se investerin­gen in Vlaanderen

In 2022 hebben buitenlandse bedrijven 5,26 miljard euro in Vlaanderen geïnvesteerd. Dat is een historisch record, maakt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bekend. In totaal ging het om 278 nieuwe projecten, en die leverden 6.540 extra jobs op. Ook dat is een record.

