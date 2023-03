HLN ONDERZOEK. Platspuiten en vastbinden: meer dan de helft van de Orpea-rusthuizen berooft bewoners onwettig van hun vrijheid. “Mensonwaardig, die Zweedse gordels”

Na stikstof het volgende hoofdpijn­dos­sier: Vlaamse regering moet knoop doorhakken over hoogspan­nings­lijn Ventilus

Als het stikstofdossier moeilijk was voor de Vlaamse regering, dan is Ventilus niet gemakkelijker. Jan Jambon (N-VA) en zijn ploeg moeten beslissen door welke gemeenten de nieuwe hoogspanningslijn zal lopen. Zorgt dat opnieuw voor vonken tussen N-VA en CD&V? Karel Lattrez, politiek journalist bij VTM NIEUWS, blikt vooruit in de studio van HLN LIVE: “Het is nog maar de vraag of ze mekaar nog iets gunnen.”