HLN ONDERZOEK. Overheid maakte de overstromingen vorig jaar zélf erger: gok met stuwmeer had desastreuze gevolgen

Aantal coronapa­tiën­ten op intensieve zorg zakt onder de 400, zaterdag wel 248 nieuwe ziekenhuis­op­na­mes

Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg is zaterdag gezakt tot 391, tegenover 411 een dag eerder. Het totale aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen bedroeg 2.083, tegen 2.106 vrijdag. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano zondag in een korte cijferupdate.

16 januari