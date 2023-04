HLN ONDERZOEK. “Opnieuw failliet, maar wél pronken met luxejacht in Kroatië.” Klanten van Antwerpse aannemer zijn honderdduizenden euro’s kwijt

EU wil lidstaten verplich­ten om asielzoe­kers van elkaar over te nemen bij plotse toestroom

Het Europees Parlement heeft donderdag het licht op groen gezet voor een pakket wetsvoorstellen over de hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid. Het Parlement stemt zo in met nieuwe regels om migranten die Europa zonder toestemming zijn binnengekomen sneller terug te sturen en om lidstaten te verplichten asielzoekers van andere landen te accepteren in noodsituaties. Het is nu wachten op de lidstaten om de onderhandelingen te kunnen starten over definitieve wetgeving. De EU-regeringen kunnen het echter al maanden niet eens worden over het politiek gevoelige onderwerp.