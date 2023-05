HLN ONDERZOEK. Opgelet voor ‘swipers’: u weet van niks en plots moet u honderden euro's betalen aan webshops

Vier jaar na de moord op hun dochter maken ouders van Julie Van Espen (23) de balans op: “Eindelijk wordt er bij Justitie vooruit­gang geboekt”

Vier jaar na de moord op hun geliefde dochter blijven de ouders van Julie Van Espen uit Schilde bij hun intrieste standpunt. “Julie zou nog hebben geleefd als iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen”, schrijven Kaat De Wilde en Erik Van Espen in een open brief aan de hele fine fleur van de Belgische politiek. Maar in hun eindconclusie na vier jaar zit ook veel hoop, veel positiefs. “Eindelijk wordt er bij Justitie vooruitgang geboekt.”