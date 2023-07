HLN ONDERZOEK. Onze reporter liet zich oplichten en confronteerde de fraudeurs: “Iemand komt je afmaken”

update Vandaag weten Salah Abdeslam en co of ze schuldig zijn: witte rook na 19 (!) dagen beraad

De jury van het grote terreurproces is er na 19 dagen van beraad in complete afzondering zo goed als uit: vandaag zouden Salah Abdeslam (33) en de andere negen beschuldigden moeten weten of ze schuldig zijn of niet. Het arrest wordt voorgelezen vanaf 14 uur in het Justitia-gebouw in Haren. “De juryleden mogen geen televisie kijken en hebben een internetverbod. Dit om elke beïnvloeding te voorkomen.”