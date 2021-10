HLN ONDERZOEK. Labo's van experts wonnen jackpot: 20 miljoen euro voor coronatesten die nooit zijn uitgevoerd

Coronatesten zijn big business. Commerciële labo’s wereldwijd hebben er stevig aan verdiend en dat is in België niet anders. De jaarrekeningen liegen er niet om: de acht private labo’s die in 2020 de meeste PCR-testen uitvoerden, zagen hun bedrijfswinst samen met 28 miljoen euro toenemen. Ook hun winstmarge steeg met 5 procent. En dat in een jaar waar ze een kwartaal aan inkomsten verloren tijdens de eerste lockdown. Toen viel quasi alle activiteit in de ziekenhuizen stil. Desondanks boekten heel wat private labo’s hun beste resultaat ooit. Toch zijn zij in België niet de grootste winnaars. Die eer gaat naar de labo’s van de universiteiten. Zij bouwden samen een testplatform dat veel weg heeft van een jackpot.