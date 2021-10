HLN ONDERZOEK. Hoe onderzoeksrechter nieuw onderzoek naar dood van Jim (36) wou ontmoedigen

“Geen misdrijf”, stond te lezen in de brief die de ouders van Jim Cooreman kregen van het parket. De ouders lieten zich echter niet kennen en lieten op eigen initiatief het onderzoek heropenen door een onderzoeksrechter aan te stellen. Die onderzoeksrechter belde daarop naar de advocaat van de ouders en liet hem verstaan dat het weinig zin had om een nieuw onderzoek te openen. Bovendien liet ze ook weten dat er eerst een provisie betaald moest worden, vooraleer er onderzocht kon worden.

Voor de ouders was het opnieuw een klap in het gezicht. “Voor mij was het: als ze er geld voor vragen, dan stoppen ze misschien”, zegt vader Frankie in het tweede deel van de exclusieve HLN-docu. We bekijken ook in detail alle vraagtekens die bij dit dossier geplaatst werden: van de woordkeuze in het proces-verbaal tot de camerabeelden die een ander verhaal vertellen.