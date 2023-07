HLN ONDERZOEK. Het kluwen van onderaannemers bij Democo: “We weten niet altijd wie onze onderaannemers op hun beurt inschakelen”

In het centrum van Gent zet bouwpromotor Democo een gloednieuw provinciehuis neer. Daarbij zijn meer dan 1.000 bedrijven betrokken, verwikkeld in een lange keten van onderaannemers. Twee ex-medewerkers van het bouwbedrijf trokken aan de alarmbel, omdat die keten onveilige situaties in de hand werkt. Slechte registratie, uitbuiting en zelfs mogelijke fraude. Maar hoe gaat dat precies? Onze onderzoeksjournalist dook in het kluwen van onderaannemers en onderzocht waar het fout loopt.