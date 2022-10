HLN ONDERZOEK. Het document dat minister Vandenbroucke nooit zag: overheid wist in 2020 al dat eigen labo’s 65 miljoen te veel zouden kosten

Mechelen Aiden (4) overleden nadat hij verdween tijdens klasuit­stap en aangetrof­fen werd in waterplas

De vierjarige kleuter uit Bonheiden, die begin deze maand verdween tijdens een schooluitstapje naar het recreatiedomein De Nekker en later werd aangetroffen in een waterplas, is overleden. Dat bevestigt het parket.

14 oktober