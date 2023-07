HLN ONDERZOEK. “Heb je ketamine nodig? Mijn zakken zitten vol”: jonge feestvierders grijpen massaal naar paardenverdovingsmiddel als partydrug

Update Plan Van Peteghem mislukt: kernkabi­net sluit geen deal over fiscale hervorming

Het kernkabinet heeft geen deal weten te sluiten over de fiscale hervorming van de federale regering. “De premier heeft vastgesteld dat geen akkoord mogelijk is over een fiscale hervorming zonder dat deze de begroting ernstig bezwaart”, klonk het dinsdagavond het op het kabinet van Alexander De Croo. Het vermijden van die verzwaring was juist een van de beoogde doelen van de eerste minister. Financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V), trekker van de hervorming, is teleurgesteld: “Niet iedereen is in staat om de eigen loopgraven te verlaten”. De linkse coalitiepartners beschuldigen (in)direct MR voor het vastlopen van het overleg.