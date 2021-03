HLN ONDERZOEK. Hadden we schoolsluiting kunnen vermijden? Documenten leggen fiasco in ventilatie-aanpak bloot

1. GEEN AMBITIE: “Ventilatie is de beste oplossing? Afzwakken alstublieft.”

Ventilatie en verluchting in scholen is zeer lang onder de radar gebleven. Pas zes dagen voor de start van het nieuwe schooljaar steekt men in het onderwijs voor het eerst de koppen bij elkaar over de problematiek. Dat er überhaupt een werkgroep is opgericht mag al een klein wonder heten, want in de lente werd het belang van goed verluchten in klaslokalen op bijna alle niveaus genegeerd.