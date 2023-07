HLN ONDERZOEK. Drugsdealer onthult: “Na coke en xtc is ketamine nu dé partydrug. Ik zie het aan mijn verkoopcijfers”

Update Geen akkoord over fiscale hervorming: “835 netto die we gingen overhouden, kunnen we vergeten”

De topministers van de federale regering-De Croo hebben geen akkoord kunnen sluiten over de fiscale hervorming. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) had een voortrekkersrol en is teleurgesteld: “Als je blijft werken voor die honderd rijke stemmers, dan is niets mogelijk.” In een crisis verkeert de regering niet, analyseert politiek journalist Karel Lattrez in de video hierboven, maar we zullen het wel voelen in de portefeuille.