HLN ONDERZOEK. Diefstallenplaag van nieuwe, snelle wagens: autobouwer valt compleet uit de lucht

Vlaamse kunste­naars in de kijker dankzij nieuw netwerk ‘Vlaamse meesters op hun plek’

In Tongeren hebben Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen de aftrap gegeven van het netwerk ‘Vlaamse meesters op hun plek’. Op 75 plaatsen verspreid over heel Vlaanderen worden de werken van bekende en minder bekende Vlaamse kunstenaars in de kijker gezet op de specifieke plek waarvoor de werken voor gemaakt werden.