HLN ONDERZOEK. De strijd om de ziekenhuisscans: de echte reden waarom ziekenhuizen u steeds vaker ‘s nachts willen scannen

Fré vertelt over hoe hij dader werd van intrafami­li­aal geweld: “Bij het verlaten van de gevangenis liep het telkens meteen verkeerd”

Een opmerkelijke getuigenis in de rechtbank van Mechelen woensdagochtend. Fré* (44) vertelde aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) over hoe hij door gebruik van roesmiddelen zijn frustraties uitwerkte op zijn gezin en ouders. Na meerdere keren in de cel beland te zijn, raakte hij nu betrokken bij een herstelkamer voor intrafamiliaal geweld, een Vlaams project dat gedetineerden op een niet-repressieve manier in de samenleving wil integreren. “Ik besef nu dat het probleem enkel bij mezelf zat”, vertelt Fré.