HLN ONDERZOEK. De scholen veiliger openhouden? Het kon, maar experten verspilden kostbare tijd

28 januari Europa bevindt zich momenteel in een "pandemische paradox" in de strijd tegen het coronavirus. Omdat het gevoel van hoop wegens de nieuwe vaccins gepaard gaat met bezorgdheden over de opkomst van nieuwe mutaties, ontstaan er spanningen, angst en verwarring bij de bevolking, zo heeft Hans Kluge, directeur van WHO Europa, donderdag verklaard.