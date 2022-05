HLN ONDERZOEK. De email die Wouter Beke in een lastig parket brengt: had hij Sloeberhuisje in 2020 al kunnen sluiten?

Jasper Pillen (Open Vld): Groen moet aanvaarden “dat we regeerak­koord uitvoeren” en budget voor Defensie verder optrekken

“Groen zal moeten aanvaarden dat we het regeerakkoord verder uitvoeren en de investeringen in Defensie nog verder optrekken.” Dat heeft Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) verklaard in De Zevende Dag op Eén. Het moet volgens Pillen de bedoeling zijn dat premier Alexander De Croo binnen enkele weken op de NAVO-top in Madrid kan aankondigen dat onze investeringen in Defensie naar 2 procent van het bbp gaan.

