HLN ONDERZOEK. De e-mail die Wouter Beke in een lastig parket brengt: had hij Sloeberhuisje in 2020 al kunnen sluiten?

Elsene Bewoner (71) sterft bij rusthuis­brand in Elsene

In de Brusselse deelgemeente Elsene is zondagochtend brand uitgebroken in een verzorgingstehuis voor ouderen. Een bewoner van 71 jaar oud liet daarbij het leven, zegt de woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

22 mei