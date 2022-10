HLN ONDERZOEK. De duizelingwekkende eindfactuur van de overheidslabo’s: 65 miljoen euro te veel betaald voor coronatesten

Minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) duwt op rem bij afromen overwin­sten van energiebe­drij­ven, Van der Straeten blijft bij voorstel

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem wil veel minder ver gaan in het afromen van de overwinsten in de energiesector dan het voorstel dat Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) had neergelegd. "Als we iets op tafel leggen, mag het niet twee maanden later vernietigd worden door een rechtbank", verklaarde hij vandaag voor de start van het begrotingsconclaaf van de federale regering. Van der Straeten blijft echter bij haar voorstel.

8 oktober