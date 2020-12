HLN ONDERZOEK. De crèche die iedere verbeelding tart: 4 jaar lang te weinig personeel, 8 klachten en 32 inbreuken. Maar geen sancties

HLN ONDERZOEK. Spiernaakt in de tuin en kattenbak­ken tussen de peuters: met deze wantoestan­den kwamen crèches weg

7 december Een baby geforceerd eten geven tot hij kokhalst. Katten laten slapen in de kinderbedjes. Een peuter die in zijn broek heeft geplast spiernaakt in de tuin zetten. Vlaamse crèches kwamen er allemaal mee weg. Wij voerden het allereerste grootschalige onderzoek naar mishandeling en wanpraktijken in de opvang. Via de ‘Wet op Openbaarheid van Bestuur’ konden we de hand leggen op 2.600 pagina’s aan inspectierapporten. De schokkende conclusie: wie in een Vlaamse kinderopvang aan baby’s of peuters raakt, doet dat vaak ongestraft.