HLN ONDERZOEK. België haalt Europees besparingsdoel voor aardgas niet. Gascentrales in ons land draaien massaal voor... Frankrijk

Van “heel goed akkoord” tot “volstrekt onverant­woord”: zo reageren meerder­heid en oppositie op de begroting

Er klinkt een zucht van opluchting in de Wetstraat, of toch bij de meerderheidspartijen. De federale begroting is rond: de regering heeft onder meer besloten dat de energiekorting van 196 euro per maand wordt verlengd en dat de ministers 8 procent van hun loon zullen inleveren. Dat klinkt goed, maar toch zijn de meningen over de begroting zeer verdeeld. Hier vind je een reactie-overzicht van zowel de ministers die heel de nacht hebben onderhandeld als de oppositieleiders.

11 oktober