HLN ONDERZOEK. België gebruikte oorlog om 280.000 bijna vervallen geneesmiddelen te dumpen in Oekraïne

Missiona­ris­sen die vermoord werden in Guatemala krijgen na 40 jaar mogelijk toch gerechtig­heid

40 jaar na datum komt er misschien toch nog een proces over de moord op drie Belgische missionarissen, begin jaren 80 in Guatemala. Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward Capiau waren scheutisten, missionarissen in Guatemala.

17 mei