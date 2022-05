HLN ONDERZOEK. Bedreigingen, bonussen en rechtszaken: zo gaat de patiëntenhandel in de thuisverpleging er aan toe. “Wie niet tekent, krijgt geen zorg meer”

Probleem van stijgende energie­prij­zen niet alleen op te lossen met blijvende btw-verlaging, zegt premier De Croo

Voor premier Alexander De Croo (Open Vld) is het definitief behouden van de 6 procent btw op elektriciteit geen evidentie. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. Hij ziet meer heil in een groepsaankoop van gas op Europees niveau als oplossing voor de stijgende energiefacturen. Dit weekend liet Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met Het Laatste Nieuws nog weten dat hij wél voorstander is van een permanente btw-verlaging op elektriciteit.

