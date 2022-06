HLN LIVE. Wat verwacht Georges-Louis Bouchez van het koopkrachtoverleg?

Mahdi: “Regering moet bekijken of tentenkamp mogelijk is tijdens asielcri­sis”

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) moet de federale regering bekijken of er in geval van een asielcrisis een tentenkamp opgezet kan worden om alle asielzoekers die daar recht op hebben op te vangen. Dat zei hij vanavond in ‘Terzake’. Daarnaast moet de asielprocedure anders, klonk het. “Opvang alleen is de oplossing niet.”

