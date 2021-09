HLN LIVE. Intensivist Philippe Jorens reageert op stijgend aantal ziekenhuisopnames

Blankenberge Zware brand in apparte­ments­ge­bouw in Blankenber­ge: bewoners kunnen tijdig ontkomen

8:57 In de Astridlaan in Blankenberge is woensdagmiddag even voor 17 uur een zware brand ontstaan aan een appartementsgebouw. De volledige derde verdieping is uitgebrand. De bewoners konden tijdig ontkomen.