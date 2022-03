HLN gaat terug naar ‘Madam Kroket’: “Jullie hebben me de belangrijkste duw van mijn leven gegeven”

Voor jou getest Sterren­chef Luc Bellings proeft 15 kant-en-kla­re sauzen en deelt een 0/10 uit: “Dit lijkt meer op pudding dan op saus”

Een goede saus kan niet ontbreken bij een lekker stukje vlees of vis. Peper-, champignon- en bearnaisesaus zijn de meest gekozen sauzen om onze gerechten mee te overgieten. Maak je die best zelf of zijn kant-en-klare sauzen uit de supermarkt even smaakvol? “Deze is de naam peperroomsaus niet waardig”, klinkt het bij sterrenchef Luc Bellings over één saus. Hij proeft er in totaal 15 binnen die 3 populairste categorieën én deelt voor elke saus een eigen exclusief recept.

19 maart