HLN en VTM NIEUWS maken kans op goud in Belfius-persprijzen

HLN en VTM NIEUWS maken kans op goud bij de Belfius Persprijzen 2020. In de categorie TV & Video dingt Romina Van Camp mee met haar reportagewerk en live verslaggeving over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarnaast komen Kenneth Dée en Lucas Wuyts in aanmerking in de categorie Coup de Coeur voor hun dossier over 5G.

(Lees verder onder onze volledige reportage over 5G)

Romina Van Camp en cameraman Stijn Desmedt werden genomineerd in de categorie ‘TV en Video’ voor de verslaggeving in de aanloop naar en tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar. De VTM Nieuws-ploeg maakte in de VS een aantal opvallende reportages, zoals Women for Trump en een roadmovie door Georgia. Daarnaast was er ook de klok rond live verslaggeving op verkiezingsdag zelf en in de nasleep van deze historische verkiezingen.

(Lees verder onder het interview van Romina Van Camp met ‘Women for Trump’)

In dezelfde categorie werden twee Pano-reportages genomineerd: ‘De Grote Maskerade’ over Defensie en het vernietigen van honderdduizenden nog bruikbare maskers enkele jaren geleden en ‘Wachten op Zorg’ over ouders die blijven opdraaien voor het schrijnend blijvend tekort aan Vlaamse welzijnszorg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Elke jury stuurt ook nog eens een ‘coup de coeur’ in die het tegen elkaar moeten gaan opnemen. In ‘TV & Video’ werd ‘5G: technologie die duizenden Belgen de kast op jaagt’ van Kenneth Dee en Lucas Wuyts genomineerd. Zij hebben helder de problematiek rond 5G in kaart gebracht in een dossier waarin alle betrokken partijen en hoofdpersonages via kritische aanpak aan het woord kwamen; van doemdenkers, samenzweerders en sceptici over politici tot psychologen én factcheckers.

Deze eindjury komt begin juni samen om de uiteindelijke winnaars te kiezen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Deze Zimbabwaanse migrant in Georgia stemt voor Trump

Volledig scherm VTM-correspondente Romina Van Camp in de VS. © VTM NIEUWS