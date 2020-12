HLN DOC. Sekswerkers worden ongelijk behandeld op sociale media: “Tieners dansen bijna naakt op TikTok. Dat moet ik niet proberen”

Op het superpopulaire platform OnlyFans kunnen creators hun content — vaak pornografisch materiaal — tegen betaling aanbieden. Via andere sociale media zoals TikTok proberen OnlyFans-gebruikers nieuwe fans aan te trekken. Child Focus waarschuwt er echter voor dat ook mensen met pedofiele gevoelens hun weg hebben gevonden naar beide platformen. Andere experts wijzen erop dat de seksueel getinte beelden bijdragen tot verdraaide normen en verwachtingen over het eigen lichaamsbeeld.

Het online platform OnlyFans telt wereldwijd al meer dan 85 miljoen gebruikers. Zeker tijdens de verschillende lockdowns vonden heel wat mensen de weg naar het platform: personen die eens willen experimenteren, maar ook sekswerkers die proberen om toch nog wat geld in het laatje te brengen. Ook in ons land kent het platform heel wat gebruikers en creators.

De Limburgse Nanoe Vaesen is er daar één van. Ze is een OnlyFans-pionier: al sinds februari 2018 heeft ze een eigen kanaal op het betaalplatform. “Vooraf zei ik nog dat ik nooit porno zou maken en enkel mooie foto’s posten”, grapt Vaesen. “Maar ja, je moet grenzen verleggen.” Ook Nanoe zag het platform de laatste maanden steeds populairder en bekender worden. Dat komt onder meer doordat steeds meer OnlyFans-creators ook actief zijn op andere sociale media.

Quote Mijn video’s in lingerie worden verwijderd maar een TikTok van een tiener die met haar boezem schudt blijft wél staan Nanoe Vaesen, OnlyFans-creator

Via onder andere TikTok proberen OnlyFans-creators nieuwe abonnees te werven, al probeert TikTok dat te verhinderen. Filmpjes waarin gebruikers reclame maken voor hun OnlyFans-profiel worden in veel gevallen verwijderd, maar een rode draad in hun aanpak is ver te zoeken. “Mijn video’s in lingerie worden verwijderd, maar een TikTok van een tiener die met haar kont of boezem schudt, mag blijven staan”, zegt Vaesen verontwaardigd.

Want op TikTok zijn vooral jongeren en minderjarigen actief: maar liefst 69 procent van de gebruikers is tussen 13 en 24 jaar oud. Dat halfnaakte tieners wel beelden van sensuele, hypergeseksualiseerde dansjes mogen posten, valt bij Vaesen en andere sekswerkers niet in goede aarde: zij voelen zich geviseerd en gediscrimineerd.

Quote Het is niet normaal dat jonge mensen te pikante dingen doen in een relatief publieke setting. Tim Smits, KU Leuven

Over de seksualiserende klemtoon van de filmpjes is er ook bezorgdheid vanuit wetenschappelijke hoek. “Dat is het gekke”, reageert Tim Smits, professor marketingcommunicatie aan de KU Leuven: “Enerzijds is er een body positivity-beweging, meer en meer de drang naar de gelijkheid tussen gendertypes, aan de andere kant blijf je een voedingsbodem hebben voor die foute patronen van wat normaal is. Het is niet normaal dat jonge mensen te pikante dingen doen in een relatief publieke setting.”

Pedofilie

Volgens Child Focus zijn er bovendien veel mensen met pedofiele gevoelens actief op zowel TikTok als OnlyFans: op TikTok proberen ze contacten te leggen met kinderen, terwijl er op OnlyFans zelfs foto’s van minderjarigen worden verkocht. De platformen proberen dat met allerlei mechanismen te verhinderen, maar die kunnen omzeild worden, merkt Smits op. “Van zodra er technologie bij komt kijken, vrees ik dat de kans op misbruik extreem hoog blijft.”

Zowel Vaesen als de Nederlandse Katherine (19) hebben positieve ervaringen met het platform, maar zien ook dat er pedofielen en minderjarigen actief op zijn. Beide dames roepen daarom op tot een bewust en veilig gebruik van zowel OnlyFans als TikTok.