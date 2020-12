HLN DOC. Gebruikers pikant betaalplatform OnlyFans ronselen 'fans' op TikTok. Vlaamse OnlyFans-ster Nanoe getuigt

Via onder andere TikTok proberen OnlyFans-creators nieuwe abonnees te werven, al probeert TikTok dat te verhinderen. Filmpjes waarin gebruikers reclame maken voor hun OnlyFans-profiel worden in veel gevallen verwijderd, al ziet het sociale netwerk wel meer door de vingers voor TikTokkers met veel volgers. Op TikTok zijn echter vooral jongeren en minderjarigen actief: maar liefst 69 procent van de gebruikers is tussen 13 en 24 jaar oud. Dat halfnaakte tieners wel beelden van sensuele, hypergeseksualiseerde dansjes mogen posten, valt bij sekswerkers niet in goede aarde: zij voelen zich gediscrimineerd.

Over de seksualiserende klemtoon van de filmpjes is er ook bezorgdheid vanuit wetenschappelijke hoek. “Dat is het gekke”, reageert Tim Smits, professor marketingcommunicatie aan de KU Leuven: “Enerzijds is er een body positivity-beweging, meer en meer de drang naar de gelijkheid tussen gendertypes, aan de andere kant blijf je een voedingsbodem hebben voor die foute patronen van wat normaal is. Het is niet normaal dat jonge mensen te pikante dingen doen in een relatief publieke setting.”