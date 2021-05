HLN.be en VTM NIEUWS maken kans op goud in Belfius-persprijzen

Van Camp en cameraman Stijn Desmedt werden genomineerd in de categorie ‘TV en Video’ voor de verslaggeving in de aanloop naar en tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar. Ondanks de zeer strikte coronabeperkingen, die ook voor journalisten van kracht waren in de VS, is de VTM Nieuws-ploeg er in geslaagd door een deel van de VS te reizen en daar reportages te draaien over hoe de Amerikanen keken naar de verkiezingen. Tussendoor was er ook nog eens de klok rond live verslaggeving met duiding en breaking news rond deze historische verkiezingen.