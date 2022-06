HITTELIVE. File richting kust, waar grote drukte verwacht wordt, straks temperaturen tot 35 graden

Geen werelduur­re­cord fietsen, wel een Belgisch record voor Herman Derdin (80)

Hoe ver kan een man van tachtig in één uur fietsen, en geraakt hij verder dan een leeftijdsgenoot ooit is geraakt? Dat is dé vraag waar Herman Derdin een antwoord op zoekt. Vandaag valt hij het uurrecord bij de 80-plussers aan, op de wielerbaan van Gent. Even de cijfers erbij: het Belgische record staat op 37,046 kilometer, het wereldrecord op 39,004 kilometer. Om 14u36 is hij eraan begonnen. Volg hier zijn recordpoging live. Het werelduurrecord is niet gelukt, maar het Belgisch record heeft hij wel kunnen verbreken. Derdin fietste op een uur tijd uiteindelijk 38,1 kilometer.

17 juni