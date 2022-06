HITTELIVE. Dagrecord gesneuveld: 31,8 graden gemeten in Ukkel - Politie en familie verspreiden foto van vermiste jongen in Oostende

Waar ga je maandag hinder ondervin­den door nationale staking? Dienstver­le­ning De Lijn en MIVB verstoord

De drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV houden komende maandag in Brussel een nationale vakbondsmanifestatie voor meer koopkracht en tegen de strenge loonnormwet. In sommige sectoren wordt er ook gestaakt. De Lijn en de MIVB verwachten dat hun dienstverlening verstoord zal zijn. Het treinverkeer zou wel normaal rijden, de NMBS legt zelfs extra treinen in naar Brussel.

17 juni