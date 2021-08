Hip gerenoveerd, maar achter de façade van deze Gentse huisjes schuilen massa's gebreken

Man (23) steekt zijn negen maanden zwangere vriendin neer in Hoei, baby sterft

17 augustus Een 23-jarige man heeft in de nacht van zondag op maandag in Hoei in de provincie Luik zijn negen maanden zwangere vriendin neergestoken. Dat heeft het parket van Luik bevestigd na een bericht in La Dernière Heure. De ongeboren baby heeft het niet overleefd en de vrouw (20) is in levensgevaar.