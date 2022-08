Hinder voor treinverkeer nadat goederentrein ontspoort in omgeving van Luik

Dode en vier gewonden bij verkeerson­ge­val in Havelange

Bij een verkeersongeval in Havelange, in de provincie Namen, is in de nacht van zaterdag op zondag een dode gevallen. Vier anderen raakten gewond. Dat zei de woordvoerder van de lokale hulpverleningszone (Dinaphi), Patrice Liétart.

28 augustus