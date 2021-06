Hilde Crevits over Oosterweel na losbarsten PFOS-schandaal: “Ik sluit vertraging niet uit”

De werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding zouden mogelijk vertraging kunnen oplopen door het dossier van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. Dat heeft Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) gezegd in Terzake op Canvas.

De PFOS-vervuiling kwam aan het licht bij de grote werken aan de Antwerpse Ring. Volgens toxicoloog Jacob De Boer van de universiteit van Amsterdam is het moeilijk om die nu verder te laten gaan. “Zolang je er vandaan blijft, zit het in de grond en valt het nog wel mee”, getuigde hij in Terzake. “Wij hebben in Nederland afgesproken dat je dat soort grond niet mag verplaatsen, omdat je dan weer andere grond besmet. Je kan het wel afdekken, maar dan moet er zeker een meter grond bovenop, anders groeien bomen en struiken er dwars doorheen.”

Volgens Crevits zijn er in het verleden veel onderzoeken gebeurd en is er tijdelijk groen licht gegeven om aan de slag te gaan en om op een bepaalde manier met de grond om te gaan op de werf. “We moeten bekijken of er op basis van de meest recente toestand bijgestuurd moet worden of niet”, klinkt het. “Het is heel belangrijk dat de Oosterweelverbinding er kan komen. Er is lang aan gewerkt. Maar als er problemen opduiken die de gezondheid van de mensen mogelijk in gevaar brengen en waar geen oplossing voor zou bestaan, dan moet je ingrijpen. Dat is ook de reden waarom we vandaag enkele veiligheidsmaatregelen genomen hebben voor Zwijndrecht en de site rond de 3M-fabriek. Dat is gebeurd puur uit voorzorg. In afwachting van bloedafnames bij mensen.”

Bezorgd

Volgens Crevits hebben experten - onder meer van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM - het hele traject beschreven om met Oosterweel om te gaan. “Ik ben heel bezorgd zoals velen en ik sluit niet uit dat er vertragingen ontstaan. Maar dat zal moeten blijken uit verdere onderzoeken”, geeft ze aan.

Het PFOS-dossier heeft de voorbije dagen tot spanningen in de regering-Jambon geleid. Dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week woensdag iedereen verraste door zelf voor een onderzoekscommissie te pleiten, werd haar niet door iedereen in dank afgenomen. Ook minister Crevits was toen duidelijk ‘not amused’. Zo had ze kritiek op het feit dat Demir het dossier binnen de regering op geen enkel moment “geproblematiseerd” had.

Maar minister Crevits heeft naar eigen zeggen geen probleem met de parlementaire onderzoekscommissie zelf, die wellicht woensdag in het leven wordt geroepen. “Het is vooral van belang dat we hier lessen uit trekken”, aldus nog Crevits.

