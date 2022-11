Hilde Crevits na anderhalve maand rust opnieuw aan de slag

Politiek Iedereen kijkt naar CD&V, maar de partijtop blijft ijzig stil in Ventilus-dos­sier

Kan met schadevergoedingen het verzet tegen de bovengrondse hoogspanningslijnen afgekocht worden? Over die vraag buigen een aantal West-Vlaamse burgemeesters zich stilaan in het Ventilus-dossier. Zeker nu uit een rapport blijkt dat enkel de bovengrondse lijn een optie is, net waartegen het lokale verzet is gericht. Ondergronds is de dure optie, bovengronds de goedkopere, waardoor dus compensaties in zicht komen.

